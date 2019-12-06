Школьникам Тюменской области предложат создать оранжереи в учебных заведениях

| Фото: УрФУ | Фото: УрФУ

Студенты из УрФУ предложат талантливым школьникам из Тюменской области попробовать создать в своих учебных заведениях зеленые зоны. Для этого участники проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном" во время зимних каникул посетят знаменитую оранжерею, которая была создана в стенах вуза.

"Создание оранжереи в учебном заведении помогает учащимся не только изучать биологические процессы, наслаждаясь наукой на практике. Это красивый парк, который работает круглый год и по которому можно прогуляться. Учитывая порой напряженный образовательный процесс, зеленая зона помогает отвлечься и отдохнуть. К нам не раз обращались с просьбой помочь создать такие оранжереи в школах. В этот раз мы расскажем о технологии создания талантливым учащимся и их преподавателям", - сообщили в Уральском федеральном университете.

Хранители оранжереи в УрФУ отмечают, что сейчас у них произрастает около сотни видов и сортов растений. Сюда приходят студенты биологического факультета, преподаватели рассказывают ребятам о самых редких и интересных видах.

| Фото: УрФУ | Фото: УрФУ

Оранжерея может прекрасно вписаться в идею создания в любом учебном заведении коворкинга.

"Сейчас учебные заведения создают зоны коворкинга в своих стенах. Учащиеся могут посещать мастер-классы, разрабатывать проекты, создавать клубы по интересам или отдохнуть на какое-то время от образовательного процесса. Оранжерея как раз может стать частью креативного пространства", - отметили в вузе.

При этом организаторы проекта уверены, что появление в школах зеленых зон позволит воспитать в детях уважение к природе.

Напомним, 350 школьников со всей России, в том числе и из Тюменской области, в зимние каникулы смогут погрузиться в студенческую среду, изучить выбранный для поступления профильный институт УрФУ, познакомиться с преподавателями, студентами, возможностями вуза. Также учащиеся и их преподаватели посетят оранжерею, где узнают, как создать подобные площадки в своих школах.