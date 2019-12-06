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Ямальские бизнес-леди соберутся на женском форуме

Общество, 13:00 06 декабря 2019

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Первый женский бизнес-форум "Леди босс" состоится в Ноябрьске 7 и 8 декабря. Мероприятие организовано при поддержке регионального агентства "Мой бизнес" в рамках нацпроекта развития предпринимательства, сообщает ИА "Север-пресс".

Идею провести тематическое мероприятие для деловых женщин поддержала администрация и руководство бизнес-инкубатора Ноябрьска.

Участницы форума узнают, как построить доходный и устойчивый бизнес, создать сильную команду и при этом остаться заботливой женой и мамой.

Опытные бизнес-тренеры научат начинающих и действующих предпринимателей способам привлечения ресурсной поддержки государства, успешным продажам, эффективным технологиям подбора сотрудников и сохранению жизненной энергии для вдохновения в развитии бизнеса.

С помощью профессионального стилиста-имиджмейкера участницы подберут свои образы успешных женщин.

Детей участников форума пригласили в семейный развлекательный центр "Лукоморье", чтобы их мамы смогли максимально эффективно постигать основы предпринимательства или делиться своим опытом.

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# Ноябрьск , предпринимательство

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