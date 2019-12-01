В ТюмГУ школьникам дали мастер-класс публичных выступлений на английском языке

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Мастер-класс по основам публичного выступления на английском языке дали тюменским школьникам преподаватели ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Доцент Анна Шевцова в интерактивной форме рассказала школьникам о структуре презентации, оформлении слайдов, языке тела и основных ошибках начинающего оратора.

"Публичное выступление - важная составляющая положительного профессионального образа современного человека, – отметила Анна Шевцова. – В образовании сегодня обозначились четкие тенденции к формированию навыков ораторского искусства. Публичное выступление – это сложный навык, которому можно и нужно учиться".

Школьники активно участвовали в дискуссии и приводили примеры из личного опыта, а также выдвигали гипотезы, в заключение выразили пожелание, чтобы подобные мероприятия стали традиционными.

Формат мастер-классов будет применяться и в день открытых дверей ТюмГУ, который состоится в музейном комплексе им. Словцова 15 декабря.