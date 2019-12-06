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День открытых дверей ТюмГУ пройдет в новом формате

Общество, 09:43 06 декабря 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

День открытых дверей ТюмГУ пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцов 15 декабря, начало в 12 часов. Абитуриентов вуза и их родителей ждет обновленный формат знакомства с университетом – Молодежный форум "Университет – территория возможностей", сообщает управление стратегических коммуникаций учебного учреждения.

Абитуриенты окажутся в будущем, которое поразит новыми технологиями, фантастическими роботами, тотальной цифровизацией, пришельцами из "других миров". После знакомства с университетом и его возможностями картина будущего приобретет реальные черты. Готовность университета меняться и есть один из способов трансформации настоящего в будущее, в новую эру устойчивого развития.

В интерактивной форме будет организовано общение абитуриентов с преподавателями и студентами университета. Главный же разговор на форуме пойдет о ценности высшего образования для себя и для общества, возможностях построения индивидуальных образовательных траекторий, развитии профессиональных и личностных компетенций. На мастер-классах можно будет отработать навыки самопрезентации и коммуникации. Часть занятий с абитуриентами проведут преподаватели-иностранцы на английском языке.

Кроме того, гостей форума ждет розыгрыш брендированных призов и подарков. Чтобы попасть на День открытых дверей, нужно обязательно пройти регистрацию. Зарегистрироваться в режиме онлайн можно здесь. График открытых дверей институтов здесь.

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# День открытых дверей , ТюмГУ

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