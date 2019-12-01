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Художники научат тюменцев создавать новогодние подарки своими руками

Общество, 08:43 10 декабря 2019

министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Художники Алеся Никитина и Элеонора Максимова научат тюменцев создавать новогодние подарки своими руками в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 10 декабря в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Мастера расскажут о своем творческом становлении и покажут, как можно самостоятельно сделать подарки для родных и близких. На встрече тюменцы смогут освоить креативные техники мастерства.

"Сейчас в моде, как и много лет назад хендмейд — подарки, сделанные своими руками. Можно приготовить к празднику елочную игрушку в стиле "Petri" или оригинальную новогоднюю открытку с пожеланиями", — рассказали в мультицентре "Моя территория".

Необходимо зарегистрироваться по ссылке. Авторы лучших работ получат приятные подарки от организаторов мастерской.

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# Новый год , подарки , праздник

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