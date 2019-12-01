Атлас наследия создают в Тюменской области

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Над уникальным проектом по созданию Атласа культурного наследия работают архитекторы Тюменского индустриального университета совместно с представителями Института культурного и природного наследия им. Лихачева, сообщает пресс-служба ТИУ.

Атлас — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона. Уже существует опыт разработки карт культурного наследия различного типа и назначения.

Имея такую основу, проектная группа приступила к созданию Атласа культурного наследия Тюменской области, разработав подробные карты Ярковского, Тобольского, Исетского, Ялуторовского районов, Ишима и Ялуторовска.

"На карте Ярковского района представлены все объекты наследия, стоящие на охране и находящиеся в границах особо охраняемых территорий, наряду с природными объектами охраняемой территории, имеющей уникальную историко-природную среду. Также на карте выделяются особые населенные пункты, имеющие или частично сохранившие историческую планировку и традиционную застройку, которую демонстрируют обществу как сохранность уникальной исторической среды. Здесь отображены и учреждения культуры, дворцы и дома культуры, музеи и архивы, а также школьные музеи, посвящённые истории малой родине или знаменитого земляка", — рассказала один из разработчикова, старший научный сотрудник Института культурного и природного наследия им. Лихачева Алевтина Парамонова.

В Атласе культурного наследия Тобольского района также есть информация о расположении локальных музеев, например, школьный музей истории села Верхние Аремзяны.

"Как правило, такие культурные объекты – результат работы и энтузиазма местных учителей, которые свою увлеченность малой родиной передают новому поколению. Музей каждый год обновляет свою экспозицию, сделав реконструкцию в самом помещении", - отметила Алевтина Парамонова.