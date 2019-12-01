Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Беззубова отметил юбилей
Концертная программа, посвященная 60-летию Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова, прошла во Дворце культуры "Нефтяник" 9 декабря, сообщает региональный департамент культуры.
Коллективом руководит дирижер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Лавришин.
Оркестр является одним из старейших коллективов Тюменской области, в его наградном списке дипломы всероссийских и международных фестивалей.
В юбилейной программе оркестра прозвучали: популярная классика, народные песни, музыка современных композиторов, лучшие образцы оригинального репертуара музыкального коллектива.
"Самобытный оркестр со своими традициями, родной и понятной музыкой, но при этом находящийся в постоянном развитии и расширении своего репертуара. Хорошо, что в нашем регионе есть такие жемчужины музыкального искусства", - обратилась к оркестру директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, и вручила благодарственные письма артистам коллектива.
Зрители встречали оркестр бурными аплодисментами. Концерт прошел при аншлаге. Почетными гостями мероприятия стали вдова и дочь Леонида Беззубова.