Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Беззубова отметил юбилей

| Фото: kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Концертная программа, посвященная 60-летию Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова, прошла во Дворце культуры "Нефтяник" 9 декабря, сообщает региональный департамент культуры.

Коллективом руководит дирижер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Лавришин.

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Оркестр является одним из старейших коллективов Тюменской области, в его наградном списке дипломы всероссийских и международных фестивалей.

В юбилейной программе оркестра прозвучали: популярная классика, народные песни, музыка современных композиторов, лучшие образцы оригинального репертуара музыкального коллектива.

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

"Самобытный оркестр со своими традициями, родной и понятной музыкой, но при этом находящийся в постоянном развитии и расширении своего репертуара. Хорошо, что в нашем регионе есть такие жемчужины музыкального искусства", - обратилась к оркестру директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, и вручила благодарственные письма артистам коллектива.

Зрители встречали оркестр бурными аплодисментами. Концерт прошел при аншлаге. Почетными гостями мероприятия стали вдова и дочь Леонида Беззубова.