На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП действует реверсивное движение
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Реверсивное движение введено на 667 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП утром 11 декабря, сообщает Уралуправтодор.
На автодороге столкнулись фура и газель. Перекрыта одна полоса движения в сторону Нефтеюганска. Подробности аварии уточняются. На месте работают представители дорожных служб и ГИБДД.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
В случае нештатной ситуации на федеральных трассах, звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06.