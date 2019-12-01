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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП действует реверсивное движение

Общество, 12:00 11 декабря 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Реверсивное движение введено на 667 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП утром 11 декабря, сообщает Уралуправтодор.

На автодороге столкнулись фура и газель. Перекрыта одна полоса движения в сторону Нефтеюганска. Подробности аварии уточняются. На месте работают представители дорожных служб и ГИБДД.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

В случае нештатной ситуации на федеральных трассах, звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06.

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# ДТП , реверсивное движение , Уралуправтодор

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