Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ представлен на выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2019"

| Фото: noc.utmn.ru | Фото: noc.utmn.ru

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр представлен на VI ежегодной национальной выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2019", которая открылась в Москве, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Главная тема ВУЗПРОМЭКСПО — обсуждение хода исполнения в 2019 году национальных проектов "Наука" и "Образование". В мероприятии принимают участие ведущие российские университеты и научные организации, инжиниринговые центры, научно-образовательные центры мирового уровня, компании — лидеры российской промышленности.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков принял участие в деловой программе форума. В частности, комментируя важность площадки, он сказал: "Здесь мы заявляем о себе, и это важно, потому что НОЦ - это добровольное партнерство представителей бизнеса, университетов и научных институтов. Федеральная площадка дает возможность потенциальным участникам включиться в консорциум Западно-Сибирского межрегионального НОЦ".

Отмечая безусловную актуальность НОЦ для реального сектора экономики, Валерий Фальков подчеркнул, что и для университетов - это своего рода окно возможностей. Университетская наука сможет в рамках центра получить дополнительные ресурсы под реализацию хороших проектов, а для студентов, абитуриентов и школьников участие вуза в НОЦ даст доступ к более качественному образованию, которое, с одной стороны, будет основано на научных достижениях, а с другой - максимально приближено к практике.