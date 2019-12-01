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Эмболизацию ушка левого предсердия впервые выполнили в тюменской больнице

Общество, 16:38 13 декабря 2019

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Новый метод высокотехнологичной помощи "Эмболизация ушка левого предсердия" внедрили в Тюменской областной клинической больнице № 1, сообщает пресс-служба медучреждения.

Технология сравнительно новая, ее выполняют всего в нескольких крупнейших клиниках России.

Как рассказали в ОКБ № 1, есть категория пациентов с высоким риском развития артериальной тромбэмболии и инсульта. Причиной тромбэмболии являются тромбы, образующиеся внутри сердца, в так называемом ушке левого предсердия. Классически подобная ситуация профилактируется пожизненным приемом лекарственных препаратов. В Тюменской области пациентов с такими сопутствующими патологиями около 70-100 человек.

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Чаще всего тромбы образуются в ушке левого предсердия. Поэтому задача рентгенхирурга исключить это ушко из кровотока. Туда через бедренную вену по сосудам заводят специальное устройство и перекрывают им кровоток в ушке после имплантации. Два таких вмешательства выполнили 60-летним пациентам.

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# ОКБ №1 , операция , сердце

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