Эмболизацию ушка левого предсердия впервые выполнили в тюменской больнице

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Новый метод высокотехнологичной помощи "Эмболизация ушка левого предсердия" внедрили в Тюменской областной клинической больнице № 1, сообщает пресс-служба медучреждения.

Технология сравнительно новая, ее выполняют всего в нескольких крупнейших клиниках России.

Как рассказали в ОКБ № 1, есть категория пациентов с высоким риском развития артериальной тромбэмболии и инсульта. Причиной тромбэмболии являются тромбы, образующиеся внутри сердца, в так называемом ушке левого предсердия. Классически подобная ситуация профилактируется пожизненным приемом лекарственных препаратов. В Тюменской области пациентов с такими сопутствующими патологиями около 70-100 человек.

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Чаще всего тромбы образуются в ушке левого предсердия. Поэтому задача рентгенхирурга исключить это ушко из кровотока. Туда через бедренную вену по сосудам заводят специальное устройство и перекрывают им кровоток в ушке после имплантации. Два таких вмешательства выполнили 60-летним пациентам.