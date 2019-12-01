Юнармия Тюменской области снова признана лучшей в УФО

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Тюменское региональное отделение "Юнармия" стало победителем по Уральскому федеральному округу в смотре-конкурсе на лучшее региональное отделение Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения "Юнармия" на Кубок заместителя министра обороны по военно-политической работы, генерала-полковника ВС РФ А. В. Картаполова. Такой результат тюменцы показывают второй год подряд, сообщает центр "Аванпост".

Деятельность отделений оценивалась по таким показателям, как число участников движения в регионе, инфраструктура штаба регионального отделения, наличие местных отделений, методическая деятельность, поступление юнармейцев в военные вузы страны, активность в сотрудничестве с партнерами, участие представителей региона во всероссийских мероприятиях, участие и проведение муниципальных и региональных мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности. Значительное внимание в оценке работы уделялось информационному освещению деятельности отделения в социальных сетях, в местных и федеральных СМИ, а также финансовому обеспечению деятельности в виде наличия грантовой и других форм поддержки.

В рядах юнармейцев Тюменской области насчитывается более 3 тыс. 400 юношей и девушек в возрасте от 11 до 17 лет. Весь учебный год ребята занимаются строевой, огневой, тактической, спортивной подготовкой, техническим творчеством. В период летних каникул они посещают профильные юнармейские смены оборонно-спортивного палаточного лагеря "Ратники" по всей Тюменской области.

В 2017 и 2018 годах юнармейцы Тюменской области пребывали в составе летней экспедиции на Внешних островах Финского залива "Гогланд", а в 2019 году в комплексной экспедиции "Восточный бастион" на островах Курильской гряды, где получили высокую оценку работы и положительные отзывы от экспедиционного центра Министерства обороны РФ.

В феврале 2019 тюменский юнармеец Дарья Камеко, став лучшей среди 100 претендентов в конкурсном отборе, вышла в финал Всероссийского конкурса "Делай, как я!".

В июне команда юнармейцев Тюменской области принимала участие в финале Всероссийской военно-спортивной игры "Победа", который проходил на полигоне Алабино Московской области. Летом юнармейцы региона вернулись домой с наградами и благодарностями из Астраханской области и республики Крым, где были участниками смен Всероссийского военно-исторического лагеря "Страна героев" .

В июле координатор Тюменского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Анастасия Попова стала серебряным призером в финале Всероссийского конкурса "Лидеры Юнармии" и обладателем сертификата на финансовую поддержку на реализацию одного из проектов в рамках деятельности Тюменского регионального отделения движения "Юнармия".

Планируется, что Кубок победителя смотра-конкурса будет торжественно вручен руководству регионального отделения в 2020 году в рамках празднования Дня защитника Отечества.