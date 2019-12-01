Названы самые востребованные профессии

Архивное фото. Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района Архивное фото. Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Более 54 тысяч граждан обратилось в службу занятости населения с начала 2019 года. 1 декабря 5 тысяч 666 человек состояли на регистрационном учете в качестве соискателей, для сравнения: 1 июля на учете было 8 тыс. 909 человек.

По последним данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, с которыми ознакомился "Вслух.ру", в областном банке 16 тыс. 468 вакансий, то есть по три варианта на соискателя. Как и в предыдущие месяцы, самые востребованные работники в сфере строительства - 4 тыс. 665 вакансий. 1 тыс. 520 специалистов могут быть трудоустроены по направлению "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов". 1 тыс. 304 сотрудника требуется по направлению "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение". 1 тыс. 297 вакансий в обрабатывающих производствах, еще 1 тыс. 134 — в образовании.

Зарплаты выше 40 тысяч рублей предлагают монтажникам, изолировщикам, машинистам. Меньше 20 тысяч рублей - грузчикам, кассирам, рабочим, уборщикам, официантам, горничным.