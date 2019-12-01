Тотальный экзамен по правилам дорожного движения прошел в Тюменской области

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 100 человек сдали тотальный экзамен по правилам дорожного движения в Тюменской области, сообщает региональное УМВД.

Начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы Константин Григорьев принял теоретический экзамен у студентов Голышмановского агропедагогического колледжа, которые прошли обучение в автошколе. Также свои знания смог проверить каждый желающий из числа учащихся. В мероприятии приняли участие более 50 человек, которые решали экзаменационные билеты категории "В" "С" на управление автомобилем.

Также "Тотальный экзамен по ПДД" прошел в компании "Мастер", где ответить на вопросы теоретических билетов пришли учащиеся автошколы. Ответить на вопросы экзаменационных билетов категории "В" изъявило желание более 40 граждан. Несмотря на уже имеющийся практический водительский стаж, некоторые участники экзамена допускали ошибки в решении билетов.

После проверки билетов все ошибки и изменения в правилах дорожного движения прокомментировали и разобрали специалисты автошкол.