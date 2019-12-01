Список мест для запуска фейерверков опубликуют на сайте администрации Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте (архив)

Список мест, где можно запускать фейерверки, появится на сайте администрации Тюмени и регионального управления МЧС России в ближайшее время.

Заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев акцентировал внимание на том, что за запуск пиротехники в местах, которые для этого не предназначены, грозит наказание по статье 20.4 КоАП РФ. Нарушителям — предупреждение или штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. В том случае, если человек, использовавший пиротехнические изделия в таких местах, становится виновником пожара, либо в результате пострадали другие люди, то наступает уголовная ответственность.

"За всеми, кто выходит на улицу в новогоднюю ночь и запускает фейерверки, не уследить. Но люди должны помнить, что в любом случае, если необдуманные действия станут причиной травм или крупного пожара с гибелью, их в любом случае установят. Придется отвечать по закону", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Александр Зубарев.

Сейчас инспекторы государственного пожарного надзора работают на местах продажи пиротехники. "Вчера они посетили несколько точек в Калининском административном округе. Сегодня охватят другие округа. В основном проверкам подвергаются вагончики, на которых написано "Фейерверки", "Пиротехника". Инспекторы обращают внимание на условия хранения, наличие сертификатов, смотрят, чтобы продукция была лицензированной", — говорит Александр Зубарев.

По информации инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тюмени Главного управления МЧС по Тюменской области Геннадия Грибича, в период празднования минувшего Нового года в Тюмени произошло два пожара, которые возникли из-за пиротехнических изделий: две петарды попали на балконы. Он подчеркнул, что рядом с жилыми домами и автомобилями использовать пиротехнику запрещено, и посоветовал внимательно читать инструкции к фейерверкам и салютам.

Инна Пахомова