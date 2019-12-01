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Ишимские эндоскописты достали из бронхов ребенка пластмассовую пулю

Общество, 14:00 18 декабря 2019

областная больница №4 Ишим "Находки" ишимских эндоскопистов | Фото: областная больница №4 Ишим

Ишимские эндоскописты достали из бронхов ребенка пластмассовую пулю. Двухлетнего ребенка доставили в больницу с непрекращающимся кашлем в начале декабря. Рентген ничего не показал, но при бронхоскопии выяснилось, что в бронхах застряла пластмассовая пуля, сообщает пресс-служба областной больницы №4.

Предмет был удален под общим наркозом. Спустя время ребенка выписали домой.

Ситуация с другим ребенком оказалась сложнее. Он проглотил батарейку от часов диаметром один сантиметр. Ее удалили под общим наркозом. Батарейка застряла в пищеводе и вызвала пролежень. Предмет извлекли, но ожог стенки пищевода остался. Малыша для дальнейшего лечения перевели в Тюмень.

Врачи просят родителей внимательнее следить за своими детьми, оградить их от игры с мелкими предметами, они могут нести серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт.

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# больница , Ишим , эндоскописты

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