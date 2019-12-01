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Семьдесят пять юных тюменцев побывают в "Арктической сказке"

Общество, 18:58 20 декабря 2019

sever-press.ru

75 школьников Тюменской области побывают в "Арктической сказке" с 21 по 23 декабря. Сертификат на поездку детей губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил Александру Моору в честь 75-летия Тюменской области, сообщает ИА "Север-пресс".

Тюменцы посетят главные достопримечательности Салехарда. Пройдет церемония пересечения 66 параллели, где ребят посвятят в полярников. В главном музее Ямала дети познакомятся со знаменитым на весь мир мамонтенком Любой и другими уникальными археологическими, историческими и этнографическими экспонатами самых разных эпох. В комплексе городской Усадьбы ребята узнают о жизни обдорских купцов, а в историко-архитектурном комплексе "Обдорский острог" им поведают историю основания "города на мысу". Дождавшись темноты, самые удачливые смогут поймать красочное природное явление — северное сияние.

Главным событием станет встреча с Ямал Ири. Добрый волшебник приготовил подарки, вкусные угощения и веселые игры для гостей. Самых смелых с ветерком он прокатит на своей оленьей упряжке.

На протяжении всей программы детей будут сопровождать ямальские вожатые-аниматоры, а опытные экскурсоводы сделают знакомство с Севером увлекательным и незабываемым.

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# Арктическая сказка , Ямал Ири

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