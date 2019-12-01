Газовая служба и МЧС навещают "группы риска" в Омутинском районе

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Совместные рейды спасателей и сотрудников газовой службы проходят в Омутинском районе по местам проживания лиц, относящихся к "группе риска", сообщает МЧС Тюменской области.

Сотрудники служб осматривают внутридомовое газовое оборудование, а также проверяют газовые плиты, при необходимости проводят техобслуживание: замеряют давление в трубопроводах, их целостность и герметичность, прочищают конфорки, дают рекомендации по безопасной эксплуатации.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Инспекторы пожарного надзора напоминают землякам правила пожарной безопасности в быту, уделяя особое внимание газовому и электрооборудованию, вручают памятки о том, что техническое обслуживание газовой плиты проводится специалистами, имеющими на это лицензию, не реже, чем раз в год.