Газовая служба и МЧС навещают "группы риска" в Омутинском районе
Совместные рейды спасателей и сотрудников газовой службы проходят в Омутинском районе по местам проживания лиц, относящихся к "группе риска", сообщает МЧС Тюменской области.
Сотрудники служб осматривают внутридомовое газовое оборудование, а также проверяют газовые плиты, при необходимости проводят техобслуживание: замеряют давление в трубопроводах, их целостность и герметичность, прочищают конфорки, дают рекомендации по безопасной эксплуатации.
Инспекторы пожарного надзора напоминают землякам правила пожарной безопасности в быту, уделяя особое внимание газовому и электрооборудованию, вручают памятки о том, что техническое обслуживание газовой плиты проводится специалистами, имеющими на это лицензию, не реже, чем раз в год.