Голышмановская школьница заняла второе место на конференции в Москве

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Десятиклассница Голышмановской школы №1 Анастасия Быкова представила в Москве проект "Индивидуальный образовательный маршрут как путь к успеху". Конференция проходила в рамках федеральной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".

В столицу России были приглашены более 170 школьников и студентов из 33 регионов. Они прошли отбор в заочном туре конкурса исследовательских работ "Мой вклад в величие России".

Настя выступила с докладом в номинации "Обществознание и законотворчество", где представляли свои работы более двух десятков лучших участников.

"Мой учитель истории и обществознания Светлана Владимировна Ширшова предложила мне позаниматься по индивидуальному образовательному маршруту. В девятом классе я прошла 72 часа занятий по логарифмической спирали. Такая схема предусматривает многократное повторение учебного материала с постепенным усложнением его содержания. В сентябре был объявлен Всероссийский конкурс "Мой вклад в величие России". Мы решили представить на нем результаты нашего эксперимента", - пояснила школьница.

Анастасия поделилась своими мыслями с экспертами о том, что будет эффективнее, если в старших классах совмещать обязательный стандарт с индивидуальным образовательным маршрутом. Также надо позволять десятиклассникам выбирать предметы, которые они хотят изучать глубже, с учетом способностей.

За исследовательскую работу Анастасии Быковой вручили диплом второй степени и специальную медаль, сообщает "Тюменская область сегодня".