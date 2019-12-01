Борьбу с социально-значимыми заболеваниями обсудили в Тюмени

| Фото: vk.com/volontery72 | Фото: vk.com/volontery72

Первая Региональная научно-практическая конференция Уральского федерального округа, посвященная вопросам борьбы с социально-значимыми заболеваниями, приуроченная к 30-летию службы борьбы со СПИД в Тюменской области.

Отдельные секции были посвящены проблемам и достижениям в области междисциплинарного взаимодействия, роли медицинской сестры, новым достижениям в области лабораторной диагностики, лечения социально-значимых заболеваний. Руководителями секций и докладчиками выступили ведущие специалисты страны и региона.

Собравшихся приветствовала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, которая отметила, что "региональная научно-практическая конференция призвана стать информационной площадкой для всестороннего обсуждения проблем социально-значимых заболеваний, обмена опытом, ознакомления с новыми технологиями в медицине".

Специальное видеообращение к участникам конференции пришло от директора Группы региональной поддержки стран Восточной Европы и Центральной Азии в вопросах ВИЧ-инфекции ЮНЕЙДС Виней Патрика Салданы, который особенно отметил заслуги тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД. По его словам, "Тюменская область стала одной из пионеров нового движения по децентрализации оказания медицинской помощи ВИЧ-положительным людям".