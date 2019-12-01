Владимир Путин назначил начальника полиции Тюменской области

| Фото: УМВД России по Омской области | Фото: УМВД России по Омской области

Генерал-майор полиции Леонид Коломиец назначен начальником управления МВД России по Тюменской области. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 25 декабря.

Этим же указом Коломиец освобожден от должности начальника УМВД России по Омской области.

Как сообщается на сайте МВД, Леонид Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. Окончил МССШМ МВД России по специальности "правоохранительная деятельность", имеет два высших образования: по специальностям "менеджмент" (МГУК) и "юриспруденция" (Международный юридический институт). Прошел обучение на Высших академических курсах Академии управления МВД России по дополнительной профессиональной программе "Организация управления органами внутренних дел".

Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году в должности милиционера роты патрульно-постовой службы милиции Химкинского ОВД.

С 1993 по 1997 года проходил службу в ГУВД Москвы.

С 1997 по 2003 года служил на различных должностях в Сходненском городском отделе милиции УВД Химкинского района Московской области.

С 2003 по 2008 год возглавлял Сходненский городской отдел милиции УВД Химкинского района Московской области.

В 2008 году назначен на должность заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Астраханской области.

В период с 2009 по 2011 год руководил Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области.

В 2011 году назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Астраханской области.

В 2012-2013 гг. выполнял служебно-боевые задачи на территории Северного Кавказа. Участник боевых действий.

В 2013 года приказом Министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Астраханской области – начальника полиции.

Указом президента Российской Федерации в декабре 2016 года назначен на должность начальника УМВД России по Омской области.

Указом президента Российской Федерации от 22.02.2018 № 78 начальнику управления МВД России по Омской области Леониду Коломийцу присвоено специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майора полиции.

Удостоен государственных и ведомственных наград, в числе которых медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, медаль "За отвагу", нагрудный знак МВД России "Почетный сотрудник МВД", боевое именное оружие - пистолет Макарова.