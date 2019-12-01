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Устранены последствия повреждения водовода на Мельникайте

Общество, 09:49 27 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Последствия повреждения водовода на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября устранены. Водоснабжение восстановлено в 6 часов 40 минут 27 декабря, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

"При проведении работ строительной организацией 26 декабря около 17 часов был поврежден водовод диаметром 300 миллиметров в районе пересечения улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Рабочим удалось со значительным опережением устранить повреждения", - рассказали в Водоканале.

Во время проведения работ были введены небольшие ограничения водоснабжения. Параллельно с восстановлением водовода завершены работы по устранению последствий выхода воды на поверхность.

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# водовод , повреждения , Росводоканал

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