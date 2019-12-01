Операторов платежных систем обязали сообщать о блокировке средств

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.

Документ вносит поправки в закон "О национальной платежной системе".

Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа. Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.