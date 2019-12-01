Детский сад в селе Яр Тюменского района открыли после капремонта

| Фото: atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

Детский сад в с. Яр Тюменского района открыли после капитального ремонта 30 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Структурное подразделение дошкольного образования Яровской школы – детский сад "Теремок" был построен 32 года назад и за это время основательно не ремонтировался. После капремонта он изменился и снаружи, и внутри.

Как рассказала директор Яровской школы Наталья Филиппова, ремонт длился в течение года и позволил привести здание в полное соответствие с требованиями безопасности и современного дошкольного образования.

9 января "Теремок" откроет свои двери для 120 воспитанников: 90 ребят уже посещали детский сад до ремонта, 30 детей впервые переступят порог "Теремка".

Поздравить маленьких жителей села и их родителей с прекрасным событием приехали глава района Светлана Иванова и председатель районной думы Валентин Клименко. Они пожелали ребятам расти здоровыми и счастливыми.

Напомним, в 2019 году в Тюменском районе – в дер. Есаулова, пос. Боровский, с. Перевалово, Каменка и Успенка - открылось 245 новых мест для дошколят и 112 мест для детей раннего возраста.