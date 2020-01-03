Россияне чаще заказывали оливье и селедь под шубой в новогоднюю ночь

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Оливье и сельдь под шубой стали самыми популярными салатами, которые россияне заказывали на дом в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости.

Традиционный лидер - салат цезарь в этот раз отошел на третье место. Популярностью также пользовались бургеры, картошка фри, наггетсы, ролл с курицей, пицца, японские роллы, хинкали и хачапури. Самыми популярными напитками были кола, клубничный коктейль и капучино.

В целом популярность доставки готовой еды 31 декабря и 1 января выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году больше всего заказов сделали 1 января, то в этом году пик новогодних заказов пришелся на 31 декабря.