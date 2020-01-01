Новая ишимская "Ёлочка" примет детей в марте

| Фото: МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» города Ишима | Фото: МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» города Ишима

150 воспитанников примет новый корпус детского сада "Ёлочка" в марте 2020 года в Ишиме. Его достраивают на месте снесенных корпусов, построенных в 1937 году, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

По словам главы города Федора Шишкина, новый детский сад на 150 мест было решено строить вместо двух деревянных корпусов 1937 года постройки, давно выработавших полезный ресурс, устаревших морально и физически.

"Такое поручение дал бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время рабочего визита в Ишим. Действующий губернатор Александр Моор поддержал решение, из областного бюджета было выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации и строительство. Мы благодарны правительству региона за оказанную поддержку. Новый корпус позволит не только создать дополнительные места, он будет современным, функциональным и украсит центр города", - подчеркнул глава Ишима Фёдор Шишкин.

Строительством занимается местная подрядная организация ООО "Стройимпульс". Сдача объекта в эксплуатацию станет ожидаемым событием весны 2020 года.