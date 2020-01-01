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Выставка работ народных мастеров откроется на Ямале

Общество, 10:04 10 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка работ ямальцев "Мастера ремесел" откроется в окружном Доме ремесел в Салехарде 13 января, сообщает ИА "Север-Пресс".

Традиционные народные художественные промыслы Ямала имеют вековые традиции и связаны с жизнедеятельностью коренных народов Севера: ненцев, ханты, селькупов, коми-зырян. В экспозицию войдут национальная одежда, обувь, скульптуры из бивня мамонта, оленьего и лосиного рога, изделия из меха, кожи, сукна, бисера и бересты.

На выставке кроме экскурсий пройдут мастер-классы по изготовлению подвесок из кости и дерева, игрушек, бисероплетению и росписи ткани. Посетить ее можно до 3 февраля.

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# мастера , народные промыслы , резьба по дереву , резьба по кости , ЯНАО

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