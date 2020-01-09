Утвержден план по озеленению Тюмени в 2020 году

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Около 8 тыс. саженцев планируется посадить в Тюмени в 2020 году. Цифра утверждена на совещании по озеленению, сообщает администрация города.

"В 2019 году в Тюмени было высажено около 8,5 тысячи деревьев. Этот показатель демонстрирует, что реализованный нами планомерный подход позволяет максимально эффективно проработать вопрос озеленения. Полученный результат и отзывы жителей подтверждают, что ситуация качественно изменилась. Считаю, что в 2020 году мы должны также пристально подойти к этой работе. Стоит продлить и акции, которые нашли отклик у жителей города: "Классное дерево" и "Посади дерево", – отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев сообщил, что при формировании плана на 2020 год все хорошо зарекомендовавшие себя подходы сохранены.

Он добавил, что при формировании плана, касающегося проведения единичных посадок учитываются границы охранных зон тепловых сетей и близость к рекламным конструкциям, отсутствие обременения земельных участков, на которых предполагаются посадки, анализ общего состояния и существующего видового разнообразия зеленых насаждений на объектах посадок с учетом сноса аварийных и сухостойных деревьев. При посадках вблизи улично-дорожной сети уделяется внимание вопросам удобства содержания автомобильных дорог, а также планам по строительству и капитальному ремонту дорожных объектов. Оценку плана провели профессионалы озеленители.

Директор департамента городского хозяйства отметил, что в 2020 году в Тюмени планируется высадить около 8 тыс. саженцев. Вблизи улично-дорожной сети – 6,7 тыс. саженцев деревьев на 390 участках, на озелененных территориях – 770 деревьев на 35 объектах, в рамках акции "Классное дерево" на территории 25 школ планируют высадить около 640 деревьев.

В плане также прописан уход за растениями: формовочную обрезку проведут у 2 тыс. зеленых насаждений, а омолаживающую – у 4,8 тыс. деревьев и кустарников.

"Мы нарастили серьезные темпы по высадке зеленых насаждений, мест для крупных посадок становится все меньше. Посадки производятся точечно, в том числе в плотной застройке. В городе также есть около 550 сухостойных, аварийных деревьев и пней, вместо которых можно производить посадку молодых саженцев единым циклом", – отметил Семён Тегенцев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук акцентировал внимание ответственных структур на необходимости качественного проведения работ по озеленению и обрезке.