Жителям региона напоминают о безопасном поведении на льду
Профилактические рейды в местах массового выхода на лед проводятся в Тюменском, Ишимском, Тобольском, Уватском и Нижнетавдинском районах, сообщает региональное управление МЧС России.
Инспекторы подразделений ГИМС области совместно с специалистами других служб ежедневно патрулируют реки и озера. Помимо пешего формата, используют судно на воздушной подушке.
Рейды носят предупреждающий характер, с тюменцами проводят беседы, им рассказывают об опасных местах на водоемах. Также специалисты инструктируют, что делать, если человек провалился под лед.
Лед на тюменских озерах и реках уже прочный, но все же остаются места, где следует проявить внимательность. К примеру, участки, где происходит сброс теплой воды. Лед здесь непрочен из-за своего неравномерного промерзания. Испекторы ГИМС просят обратить внимание рыбаков и любителей зимнего активного отдыха на соблюдение правил безопасности.