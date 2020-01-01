Жителям региона напоминают о безопасном поведении на льду

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Профилактические рейды в местах массового выхода на лед проводятся в Тюменском, Ишимском, Тобольском, Уватском и Нижнетавдинском районах, сообщает региональное управление МЧС России.

Инспекторы подразделений ГИМС области совместно с специалистами других служб ежедневно патрулируют реки и озера. Помимо пешего формата, используют судно на воздушной подушке.

Рейды носят предупреждающий характер, с тюменцами проводят беседы, им рассказывают об опасных местах на водоемах. Также специалисты инструктируют, что делать, если человек провалился под лед.

Лед на тюменских озерах и реках уже прочный, но все же остаются места, где следует проявить внимательность. К примеру, участки, где происходит сброс теплой воды. Лед здесь непрочен из-за своего неравномерного промерзания. Испекторы ГИМС просят обратить внимание рыбаков и любителей зимнего активного отдыха на соблюдение правил безопасности.