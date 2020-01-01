  • 10 января 202010.01.2020пятница
  • USD61,2340
    EUR68,0555
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер южный

Лекцию о современном искусстве прочтут в "Конторе пароходства"

Общество, 17:36 10 января 2020

"Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция "Современное искусство: два неизвестных. Краткое введение в перформативность" начнется в выставочном пространстве "Конторы пароходства" 11 января в 16 часов, сообщают организаторы.

Философ, преподаватель теории искусств Герман Преображенский расскажет, как научиться понимать арт-объекты. А художник Константин Росляков, работающий с изобразительным искусством и звуком, обеспечит музыкальное сопровождение.

Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться. Для регистрации необходимо написать Александре Жерновой.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# арт-объекты , лекция , современное искусство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 10.01.2020Лекцию о современном искусстве прочтут в "Конторе пароходства"
17:25 10.01.2020Карельская лайка - официально утвержденная порода собак в России
17:14 10.01.2020Тюменцам покажут постановку "Параскева-Пятница" в ДК "Поиск"
17:03 10.01.2020В России действует новый регламент в сфере перевозки опасных грузов