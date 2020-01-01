Лекцию о современном искусстве прочтут в "Конторе пароходства"
| Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте
Лекция "Современное искусство: два неизвестных. Краткое введение в перформативность" начнется в выставочном пространстве "Конторы пароходства" 11 января в 16 часов, сообщают организаторы.
Философ, преподаватель теории искусств Герман Преображенский расскажет, как научиться понимать арт-объекты. А художник Константин Росляков, работающий с изобразительным искусством и звуком, обеспечит музыкальное сопровождение.
Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться. Для регистрации необходимо написать Александре Жерновой.