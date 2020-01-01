Тюменский IT-проект"Эстетический Гид" выходит на новый уровень

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Тюменская IT-разработка "Эстетический Гид" существенно расширяет свои возможности. Теперь на одном ресурсе есть возможность ознакомиться со всеми последними нововведениями в российской системе здравоохранения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В частности речь идет о дополнительных возможностях и для пациентов, и для врачей. И тем, и другим важно быть в курсе российских медицинских новостей. Например, в 2020 году будут пересмотрены нормативные акты, связанные с правилами контроля и надзора. В числе отменяемых - санитарно-эпидемиологические правила и нормы, регулирующие работу медорганизаций. "Все эти изменения у нас комментируют ведущие специалисты в сфере медицины" - заявил автор идеи IT-продукта, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов.

"Эстетический гид" - разработанный в Тюмени это специализированный сервис, где клиники и врачи имеют возможность рассказать о себе, а пациенты получают огромный выбор услуг по всей стране и возможность записаться на очный прием.

"Мировая медицина идет вперёд и врачам жизненно необходимо быть в курсе всего происходящего. Открываются новые возможности, появляются новые препараты. Многие из них могут влиять на здоровье, увеличить его защитные реакции в ответ на агрессивное действие внешних факторов. Особенно это актуально для всех без исключения жителей мегаполисов, где влияние внешней среды максимально, а стрессы - постоянны", - говорит Сергей Гольцов.