Более четырехсот студентов региона вышли в очный этап олимпиады "Я-профессионал"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

406 студентов из Тюменской области поборются в очных состязаниях олимпиады "Я – профессионал", которые пройдут в январе и феврале 2020 года в 50 городах России. Ранее они успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа олимпиады, сообщает АНО "Россия — страна возможностей".

"Больше всего студентов Тюменской области, по количеству прошедших в заключительный этап в этом году, представляют направления: "Нефтегазовое дело" (46 студентов), "Строительство" (44), "Социология" (27), "Юриспруденция" (21) и "Экология" (17)", – отметила руководитель проекта "Я – профессионал" Валерия Касамара.

Олимпиада "Я – профессионал" проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап. Уже сейчас в личных кабинетах участников на сайте проекта опубликованы результаты отбора. Студенты могут узнать, сколько баллов они набрали по своим направлениям.

Наибольшее число участников из Тюменской области, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов Тюменского государственного университета (252 студента) и Тюменского индустриального университета (138).

Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года.

"Тюменские студенты и в прошлом году показали высокие результаты во всероссийской профессиональной олимпиаде "Я – профессионал". Надеюсь, и в этом году ребята в полной мере продемонстрируют все свои знания и навыки, добьются успеха. Желаю всем участникам этого интеллектуального состязания дальнейшего профессионального роста и побед. Ваши достижения – гордость региона и подтверждение того, что в Тюменской области много инициативных и талантливых молодых людей", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также с 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады "Я – профессионал". Это практико-ориентированные образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году будет организовано 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.