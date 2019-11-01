Открыт набор в "Зимние школы" профессионалов

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

В третий раз пройдет серия олимпиадных зимних школ в 2020 году. Это традиционная образовательная часть олимпиады, которая пользуется популярностью у студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подать заявку в школу можно в личном кабинете участника на вкладке "Зимние школы" до 23 часов 59 минут (по МСК) 8 декабря.

Зимние школы – это практико-ориентированные образовательные форумы, где талантливые молодые люди встречаются с единомышленниками со всей страны. Лекции и мастер-классы для них проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели. Они подробно рассказывают о работе в своей отрасли и помогают участникам сориентироваться в многообразии карьерных треков.

"Уже третий год мы проводим зимние школы для участников олимпиады. Здесь они встречают единомышленников, многие впервые оказываются в другом городе, могут практически на равных пообщаться с топ-менеджерами крупных компаний. Полученные знания помогают ребятам определиться с выбором места работы, а также прокачать свои навыки. Это глубокое погружение в профессию, – рассказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара. – В этом году партнерами школ остаются Сбербанк, Трубная металлургическая компания, Банк ВТБ, Госкорпорация "Росатом" и другие ведущие российские компании".

ТюмГУ ежегодно на высоком уровне проводит для олимпиадников Школу нефтегазового инжиниринга, которая предназначена для молодых высококвалифицированных специалистов, заинтересованных в своем профессиональном развитии. На лекциях и мастер-классах школы спикеры и эксперты сконцентрируются не только на теоретических аспектах нефтегазовой отрасли, но и на умениях студентов применять знания для решения реальных производственных задач. Кроме того, часть программы будет посвящена подготовке к заключительному этапу олимпиады "Я – профессионал". Преподавателями школы станут специалисты российских и зарубежных технологических компаний, ведущих научных, проектно-технологических и инжиниринговых центров России. Среди них представители "Сибур", "Шлюмберже", "Бейкер Хьюз", Тюменского нефтяного научного центра ("Роснефть"), Сибирского научно-аналитического центра, "Газпром нефти" и других организаций.