  • 13 января 202013.01.2020понедельник
  • USD61,2632
    EUR68,0450
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер южный

Студенты ТИУ победили в международном конкурсе UNIVERSITY STARS-2019

Общество, 18:38 13 января 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет вошел в Топ-10 Международного интеллектуального конкурса студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов UNIVERSITY STARS-2019. ТИУ занял седьмое место в рейтинге среди 589 вузов-участников, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Среди лучших участников конкурса студенты Института геологии и нефтегазодобычи, члены студенческого научного общества "ARC" ТИУ Антон Широких и Анастасия Салиндер. Их проект об экологии Гыданского полуострова занял первое место в номинации "Науки о Земле".

По словам Антона Широких, доклад затрагивает тему влияния процесса освоения нефтегазовых месторождений на территории полуострова Гыдан на атмосферу и водные ресурсы.

По результатам конкурса издается сборник конкурсных работ, который размещается в Государственном депозитарии электронных изданий, Google Books, ЛитРес, в депозитарии электронных изданий, в Президентской библиотеке им. Ельцина.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 13.01.2020Продолжается голосование за концепцию Центрального парка Тобольска
18:38 13.01.2020Студенты ТИУ победили в международном конкурсе UNIVERSITY STARS-2019
18:27 13.01.2020Первый муниципальный приют для животных открыли на Ямале
18:05 13.01.2020Тюменские бьюти-специалисты школы "Элегантный возраст" расширили географию