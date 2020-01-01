Студенты ТИУ победили в международном конкурсе UNIVERSITY STARS-2019

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет вошел в Топ-10 Международного интеллектуального конкурса студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов UNIVERSITY STARS-2019. ТИУ занял седьмое место в рейтинге среди 589 вузов-участников, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Среди лучших участников конкурса студенты Института геологии и нефтегазодобычи, члены студенческого научного общества "ARC" ТИУ Антон Широких и Анастасия Салиндер. Их проект об экологии Гыданского полуострова занял первое место в номинации "Науки о Земле".

По словам Антона Широких, доклад затрагивает тему влияния процесса освоения нефтегазовых месторождений на территории полуострова Гыдан на атмосферу и водные ресурсы.

По результатам конкурса издается сборник конкурсных работ, который размещается в Государственном депозитарии электронных изданий, Google Books, ЛитРес, в депозитарии электронных изданий, в Президентской библиотеке им. Ельцина.