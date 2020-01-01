Получить консультацию онколога станет проще - в Тюменской области внедрены новые технологии

| Фото: "МКМЦ "Медицинский город" | Фото: "МКМЦ "Медицинский город"

Реализация программы совершенствования и оптимизации медицинской помощи продолжится в Тюменской области, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Уже завершены пилотные проекты по взаимодействию поликлиник с онкологическим центром, выстроен сквозной процесс маршрутизации пациентов при подозрении на развитие онкологического заболевания, рассказал специалист Медицинского информационно-аналитического центра Тюменской области Артем Рожин.

На руки пациенту выдается автоматически сформированный маршрутный лист с пошаговой инструкцией прохождения всех назначений (дата записи, кабинеты, время) по всем услугам. Также для контроля и анализа на этапе формирования маршрутного листа врач видит все пройденные этапы, результаты анализов, исследований. Со своего рабочего места он может записать пациента в онкологический центр. Пакет документов в тот же момент попадает в онкологический центр.

Сейчас начато тиражирование аналогичных процессов на все медицинские организации Тюменской области.