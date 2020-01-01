Уватский район отметил 95-летие

РН-Уватнефтегаз РН-Уватнефтегаз

95-летний юбилей отпраздновал 17 января Уватский район - единственный муниципалитет Тюменской области, где ведется добыча углеводородов. Жителей района на торжественном мероприятии в доме культуры поселка Туртас от имени губернатора Александра Моора поздравил заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

"К 95-летию Уватский район подошел с достойными результатами, серьезно продвинулся вперед, по многим направлениям демонстрируя хорошие показатели. Здесь успешно работают предприятия и реализуются инвестпроекты, муниципалитет преображается, у жителей созданы условия для занятий спортом и творчеством. Важно, что сохраняя самобытность и народные традиции, вы находите перспективные направления для социально-экономического развития территории", - отметил губернатор. Андрей Пантелеев вручил благодарственные письма правительства Тюменской области выдающимся жителям Уватского района.

Глава администрации муниципалитета-юбиляра Сергей Путмин напомнил, что в процветание этой территории были вложены силы огромного количества людей. Через район проходят нефтепроводные, электрические, железнодорожные и автомобильные магистрали, идет транспортировка нефти и газа. Он выразил надежду на то, что благодаря нефтяникам левобережье Увата будет так же активно развиваться, как и правобережье.

Глава района поблагодарил нефтяные компании за совместную работу, и особенно выделил деятельность ООО "РН-Уватнефтегаз". "Это наш генеральный и стратегический партнер. Компания развивается и участвует в наших жизненных процессах. Их материальная помощь направляется в разные сферы - благоустройство территории, образование, культуру и спорт", - пояснил Сергей Путмин.

Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Николай Сюткин от лица всего предприятия поздравил жителей Уватского района с праздником. Он подчеркнул, что промышленная разработка нефтяных месторождений Увата в начале 2000-х годов стала основным драйвером экономического роста района. "Поддержка правительства Тюменской области и администрации района способствовала развитию ускоренными темпами Уватского проекта. Сегодня годовая добыча предприятия стабильно превышает 10 миллионов тонн нефти. Уватский проект - один из приоритетных добычных проектов компании "Роснефть". Николай Сюткин выразил уверенность, что у района богатый потенциал и прекрасные перспективы для дальнейшего развития.

Поздравительные адреса, благодарственные письма и почетные грамоты жителям Уватского района вручили также глава муниципальной думы Юрий Свяцкевич и депутат регионального парламента Юрий Конев.

Так, сотрудница "РН-Уватнефтегаз", специалист по обеспечению жилищно-бытовых условий Кальчинского месторождения Галина Руднева удостоилась благодарности председателя Тюменской областной думы за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность. Жительница села Демьянское работает на Уватском проекте с 2009 года. Она призналась, что награда стала для нее неожиданностью и выразила признательность за такую высокую оценку ее заслуг.

Дарья Казакова