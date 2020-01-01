Первые сто поездов проехали по Крымскому мосту

| Фото: www.most.life/ | Фото: www.most.life/

100 пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту меньше чем за месяц. Они перевезли 85 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Крымского моста.

Пик пассажиропотока пришелся на 3 января: 2 тыс. 800 человек проехали под железнодорожной аркой. Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23 часа 10 минут по мск.

В первый месяц работы железнодорожный мост ежесуточно принимает от двух до четырех пассажирских составов дальнего следования "Таврия". Они работают на двух регулярных маршрутах, соединяющих города Крыма с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Мичуринском, Воронежем, Россошью, Ростовом-на-Дону и другими населенными пунктами на материке. Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком.

Напомним, составы курсируют по мосту с 25 декабря 2019 года. Движение открыл поезд из Петербурга в Севастополь с более чем 600 пассажирами на борту.

Автодорожная часть Крымского моста также работает в штатном режиме. За 20 месяцев Керченский пролив пересекли 8,7 млн машин, в том числе 114 тыс. автобусов и 950 тыс. грузовиков. Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе 2019 года: один миллион автомобилей.

С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики сократили паромные расходы на 30 млрд рублей.