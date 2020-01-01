О творчестве Павла Филонова расскажут в музее Словцова

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Лекция "Филонов и мастера аналитического искусства" пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 23 января, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Лектор – методист по музейно-просветительской деятельности Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Ольга Аверина.

"Начало ХХ века – время расцвета русского авангарда. В 20-е годы в городе Ленинграде среди множества художественных группировок выделялось объединение, которое называлось "Мастера аналитического искусства". В период разброда, кризиса академической школы и освоения современного художественного языка молодые художники объединились вокруг яркой личности – Павла Николаевича Филонова", - рассказывают организаторы лекции.

Именно Павел Филонов оказался первооткрывателем нехоженых путей, автором новой изобразительной системы, перевернувшей все с ног на голову и неожиданно похожей на действо алхимика. По словам Филонова: "…самое ценное в картине и рисунке – это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу..."

Вход свободный. Возрастная категория 16+.

Справки по телефону +7 (3452) 45-35-90.