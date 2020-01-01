Более двухсот тюменских предпенсионеров повысили квалификацию и получили новую специальность в 2019 году

| Фото: Пенсионный фонд РФ во ВКонтакте | Фото: Пенсионный фонд РФ во ВКонтакте

50 незанятых граждан предпенсионного возраста и 189 состоящих в трудовых отношениях получили новую специальность или повысили квалификацию при содействии Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района в 2019 году, сообщает организация.

Пройти бесплатное обучение могут те, кому осталось пять и менее лет до выхода на пенсию, вне зависимости от наличия работы.

Подробнее об обучении граждан предпенсионного возраста здесь.

Для получения услуги по профобучению, либо обучения своих сотрудников предпенсионного возраста, необходимо обратиться в отдел профобучения: 8 (3452) 27-38-63, доб.214.

Срок обучения – до трех месяцев; возмещаемая стоимость – не более 53,4 тыс. рублей за три месяца.

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района находится по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.