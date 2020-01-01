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О зарождении и развитии комсомола в регионе расскажет выставка

Общество, 15:54 23 января 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Выставка "Сибирь! Дружба! Комсомол!", посвященная 100-летию создания комсомола в городах Тюменской области, откроется в Тобольске 24 января. Экспозиция будет работать в Тобольском драматическом театре, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На угловом стенде посетители увидят историю зарождения и развития областной комсомольской организации, узнают о вкладе комсомольцев в развитие региона, о подвигах на войне и в тылу и о грандиозных комсомольских стройках. На стендах рассказано и том, как становились комсомольцами, из чего складывалась их деятельность и досуг.

Экспозиция "Сибирь! Дружба! Комсомол!" будет открыта для зрителей Тобольского драматического театра до 26 февраля. Вход на выставку свободный, возрастное ограничение 0+

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# выставка , комсомол , Тобольский драматический театр , Тюменское концертно-театральное объединение

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