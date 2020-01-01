Собаки и кошки сопровождают тюменцев в путешествиях

| Фото: аэропорт Домодедово | Фото: аэропорт Домодедово

Девять кошек и собак из Тюменской области отправились в Чехию, США, Израиль, Сербию и Францию, Москву, Новосибирск, Краснодар, Калининград в период с 13 по 19 января. Все они получили разрешение от ветеринарно-санитарной службы, сообщает региональный Россельхознадзор.

Ведомство рекомендует к поездке животных за границу готовиться минимум за месяц до отправления.

Для этого необходимо позвонить в авиакомпанию, узнайте правила перевоза животных.

Обратится в государственную ветеринарную службу. Там будущему путешественнику сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных отметок в международный ветеринарный паспорт. Выдадут ветеринарный паспорт установленного образца.

Если животные перемещаются в страны СНГ (Украина, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения), свидетельство оформляется также в районной станции по борьбе с болезнями животных в информационной системе "Меркурий" и далее распечатывается на бумажном носителе со степенями защиты (бланк строгой отчетности).

Если вы направляетесь в страны Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), вместо свидетельства оформляется ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1.

Свидетельство или сертификат можно оформить за пять дней до даты отправки животного.

Если вы едете в Евросоюз, в аэропорту сотрудники Россельхознадзора оформят на ваше животное евросправку. Если цель вашего назначения любая другая страна, не перечисленная выше, то вам выдадут сертификат формы 5а.

Вывезти постоянно проживающее с вами домашнее животное (собаку, кошку, хорька, кролика, попугая, хомячка и других, за некоторыми исключениями) можно без разрешения Россельхознадзора. Разрешение требуется, если вы везете животное для продажи.

Дополнительную информацию по перевозке животных можно задать в аэропортах Рощино: 8 922 041 78 50; Сургута 8(3462) 77-03-13; Ханты-Мансийска 8 (3467) 35-40-19; Нижневартовска 8(3466) 49-24-18.