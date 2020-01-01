В тюменских торговых центрах откроют "Палатки здоровья"

| Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» | Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр»

Профилактическая акция хронических неинфекционных заболеваний "Палатка здоровья" пройдет в тюменских торговых центрах "Магеллан" и "Южный" 25-26 января.

Многопрофильный консультативно-диагностический центр Тюменской области проведет экспресс-обследования.

"Только в 2019 году скрининг на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в палатках прошли более 3500 тюменцев. Проведение данной акции не только позволяет выявить отклонения в состоянии здоровья, но и мотивировать человека на изменение образа жизни. Кроме того, подобный формат профилактической работы, облегчает дальнейшую маршрутизацию обследованных жителей в поликлинику по месту прикрепления на дообследование и коррекцию выявленных факторов риска", - подчеркнула заведующая региональным центром общественного здоровья ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Юлия Стрельникова.

25 января с 11 до 15 часов в МФК "Магелан" (ул. 50 лет Октября, 14, 1 этаж) тюменцы смогут пройти экспресс-обследование сердечно-сосудистой системы, которое включает в себя измерение артериального давления, обследование на кардиовизоре и оценку психоэмоционального состояния.

26 января 11 до 15 часов посетители ТЦ "Южный" (ул. Мельникайте, 137, 1 этаж) смогут узнать свой рост и вес. Специалисты рассчитают индекс массы тела, определят состав тела (водно-жировой баланс, костно-мышечная масса, метаболический возраст), измерят артериальное давление, а с помощью теста Люшера определят уровень стресса.

После обследования участникам акции проведут краткое профилактическое консультирование и раздадут информационно-профилактические материалы.