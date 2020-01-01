Тюменские лыжники лидируют на Всероссийской спартакиаде учащихся

| Фото: ОСШОР им. Л. Н. Носковой | Фото: ОСШОР им. Л. Н. Носковой

Воспитанница Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой Елизавета Бекишева признана лидером гонки на 1,4 км на X Зимней спартакиаде учащихся России по лыжным гонкам в Тюмени 23 января, сообщает пресс-служба спортшколы.

Она же завоевала золото в гонке на 10 км классическим стилем 22 января.

Среди мужчин в спринте на 1,7 км свободным стилем серебряную медаль выиграл воспитанник ОСШОР Л.Н. Носковой Даниил Окунев.

Впереди спортсменов ждет гонка свободным стилем на 5 км для девушек и 10 км для юношей, запланированная на 24 января. Завершится второй этап X Зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам эстафетой 25 января.

Напомним, по результатам гонок две команды получат право представлять Уральский федеральный округ на всероссийском этапе спартакиады. За это право борются шесть команд.