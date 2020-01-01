Китай: скорость распространения нового типа коронавируса стала выше

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, обнаруженных в предыдущие годы. Он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку, и способность распространения вируса усиливается.

Специалисты считают, что вспышка заболевания вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию". Кроме того, новый тип коронавируса может со временем приобрести новые характеристики, степень риска для разных возрастных групп может измениться.

Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 57 человек, число заболевших превысило две тысячи. Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Ученые национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР выяснили, что 2019-nCoV схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. В КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных в связи с распространением нового заболевания.

Минздрав РФ опубликовал информацию о коронавирусе и принимаемых мерах по недопущению его распространения в стране на сайте. В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный контроль прибывающих из эпидемически неблагополучных регионов лиц. Кроме того, проводятся лабораторные исследования клинического материала от лиц с симптомами ОРВИ, прибывших из КНР в течение 14 дней, на 2019-nCoV.

Россиян призывают при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. При нахождении на территории КНР советуют не посещать рынки, где продаются животные, а также воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения, при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.