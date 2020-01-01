Для тюменцев проведут мастер-класс по "книжной механике"

| Фото: из архива Линарии Брикнер | Фото: из архива Линарии Брикнер

Мастер-класс "Книжная механика: бумажные чудеса для детей и взрослых" пройдет в пространстве "Посети на Ванцетти" в Тюмени 2 февраля в 14 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" педагог, дизайнер, иллюстратор Линария Брикнер, речь идет о книгах с "подвижными" картинками, которые многие помнят с детства.

"Время не стоит на месте, сейчас механизмы усложнились. Но, к сожалению, не только в Тюмени, но и по России в целом эта деятельность практически исчезла. Сейчас как раз занимаюсь поисками книжных инженеров в нашей стране для общения, обмена опытом, будущих проектов. Двоих уже нашла. Мы создаем объемные книги с подвижными элементами. Создание своей собственной книги — это увлекательный процесс, он оказывает огромное воздействие на развитие креативных способностей человека любого возраста", — добавила она.

На мастер-классе по книжной механике от Линарии Брикнер гостей ждет практическое занятие. В этот раз участникам предложат создать коробочку с "сюрпризом".

"Формат мастер-класса не дает возможности работать над сложными проектами, поэтому в мультицентре на улице Ванцетти я обычно даю какие-то универсальные модули. Слушатели при желании могут доработать поделку дома, но обычно успеваем все сделать на занятии", — поделилась педагог.

| Фото: из архива Линарии Брикнер | Фото: из архива Линарии Брикнер

Вход на мастер-класс свободный. Записаться на него можно в комментариях под постом в сообществе "Посети на Ванцетти". Как сказала Линария Брикнер, на мастер-класс могут прийти тюменцы всех возрастов, главное, чтобы умели держать ножницы в руках. Уроки интересны детям, подросткам, студентам, пенсионерам, педагогам. На занятие нужно принести набор цветного картона, клей, ножницы, линейку и карандаш.

Инна Пахомова