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Школа Студенческой весны впервые откроется в Тюмени

Общество, 10:11 29 января 2020

пресс-служба областной Студенческой весны | Фото: пресс-служба областной Студенческой весны

Школа Студенческой весны стартует в МТЦ Космос" (ул. Республики, 165а) 1 февраля. В течение двух месяцев ее участники будут работать над номерами по нескольким направлениям - музыка, танцы, театр, концертные программы, мода, оригинальный жанр, медиа и видео, сообщает пресс-служба областной Студвесны.

По словам организатора областного фестиваля "Студенческая весна" Ильи Титова, работа школы продлится до 29 марта. Вместе с кураторами и наставниками студенты доработают свой материал для фестиваля, получат обратную связь, научатся работать с публикой.

"Такой формат поможет участникам не просто набраться опыта, но и прокачать свои навыки и найти единомышленников", — рассказал он.

Для участников пройдут лекции, мастер-классы от региональных и федеральных экспертов. Наставники и кураторы будут отсматривать и редактировать номера, работать вместе с участниками над их выступлениями.

Зарегистрироваться на участие в работе школы Студенческой весны можно по ссылке.

В 2020 году областная студенческая весна пройдет в 25-й раз. В 2019 году в нем участвовали три тысячи студентов, которые показали 800 номеров на кастингах по концертным направлениям "Мода", "Театр", "Хореография", "Музыка" и "Оригинальный жанр".

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# Студенческая весна

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