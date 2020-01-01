Около шестидесяти пациентов приняли врачи на выездном медобследовании в деревне Кускургуль

| Фото: областная больница №15 | Фото: областная больница №15

35 взрослых и 24 маленьких жителя д. Кускургуль приняли нижнетавдинские врачи областной больницы № 15 во время выездного обследования, сообщает лечебное учреждение.

У одного юного пациента медики диагностировали подозрение на патологию щитовидной железы, у другого УЗИ показало желчекаменную болезнь. Оба ребенка направлены на дообследование.

Врачи впервые выявили пятерых взрослых пациентов с артериальной гипертонией, пятерых с желчекаменной болезнью, диагностировали два случая подозрения на онкологические заболевания и другие недуги.

"Среди обратившихся взрослых 80% - старше 40 лет. Ожидаемо, что большинство из них имеют хронические заболевания, в том числе артериальную гипертонию. Многие пациенты, как выяснилось, не слишком-то строго соблюдали прописанное им раньше лечение. Им скорректировали лечение и провели профилактическую беседу. Объяснили, насколько важно вовремя принимать лекарства: не только для хорошего самочувствия, но и чтобы предотвратить развитие серьезных сердечных патологий", – рассказала заведующая взрослой поликлиникой окружной больницы № 15 Екатерина Клинкова.

| Фото: областная больница № 15 | Фото: областная больница № 15

Елена Клинкова сообщила, что выездное обследование жителей д. Кускургуль, где проживают 143 человека, проводится раз в год после установления зимников. В комплексной врачебной бригаде - 13 специалистов, в том числе педиатр и терапевт, стоматолог, окулист, эндокринолог, психиатр. Они принимают всех желающих, проводят комплексный осмотр, диагностические исследования, берут анализы, делают прививки взрослым и детям.

Пока зимник надежен, жители могут относительно свободно добраться до Нижней Тавды и обратиться в областную больницу, где им окажут необходимую помощь.