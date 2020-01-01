Итоги строительства дорог в 2019 году подвели в администрации Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На 12 объектах Тюмени проведены строительно-монтажные работы в 2019 году, их общая протяженность более 13 км. Строительство автомобильных дорог шло в микрорайоне "Ямальский-2" и "Восточный-2", на бульваре Бориса Щербины и других районах, сообщает администрация города.

В 2019 году были капитально отремонтировано более 6 км автомобильных дорог, работы шли на ул. Чернышевского – Полевой, Осипенко, Одесской, Минской и Киевской. В районах индивидуальной жилой застройки были сделаны дороги по ул. Буковой, Лавровой, в границах ул. 2-й Северной – 5-й Северной, а также по Кипарисовому, Берестяному, Осиновому и Миндальному проездам.

Продолжилось создание инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов - завершены работы по устройству велосипедных дорожек по ул. Широтной от Монтажников до Малой Боровской, 50 лет Октября (от Гилевской рощи до Профсоюзной).

Было построено около 2,22 км тротуаров, ремонт тротуаров проведен по ул. 8 Марта (от Республики до Хохрякова); по Орджоникидзе (от Ленина до Республики).

Вся информация о строительстве дорог имеется на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Ремонт и реконструкция дорог в 2014 – 2020 гг.".