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В Тюменской области продлена арендная амнистия

Экономика, 10:22 29 января 2020

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Амнистия за уплату пеней по договорам аренды земельных участков в регионе продлится до 1 июля 2020 года. Изначально планировалось, что амнистия будет действовать до 1 июля 2019 года, но из-за высокой заинтересованности арендаторов было решено продлить, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

За 2019 год арендная амнистия была применена по 1,3 тыс. договорам аренды. Это позволило погасить более 13 млн рублей задолженности.

Для того, чтобы воспользоваться арендной амнистией, необходимо оплатить сумму основного долга и сообщить об этом в департамент имущественных отношений Тюменской области по электронной почте dio@72to.ru. Уведомление об уплате долга можно направлять в свободной форме, главное – не забыть прикрепить к письму платежные документы. Воспользоваться таким правом арендаторы могут однократно.

Амнистия не применяется к договорам, заключенным по результатам аукциона. Также нельзя списать задолженность, которую уже взыскали в судебном порядке. Механизм списания пеней закреплен в постановлении Правительства Тюменской области от 26 октября 2018 года № 414-П.

Напомним, арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально равными частями: за первый квартал до 15 февраля, за второй квартал до 15 мая, за третий квартал до 15 августа, за четвертый – до 15 ноября.

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# амнистия , аренда , имущество , инфографика

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