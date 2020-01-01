ГИБДД контролирует скоростной режим с помощью беспилотников

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

С помощью приборов фиксации скорости "Бинар" контролируют скоростной режим на федеральных дорогах инспекторы ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Кроме того, применяется патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 2019 году на дорогах Тюменской области из-за несоответствия скорости условиям движения произошло 760 дорожно-транспортных происшествий. Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни из-за превышения водителями скоростного режима, напомнили в ГИБДД региона.