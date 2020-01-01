  • 30 января 202030.01.2020четверг
  • USD62,3934
    EUR68,6764
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер юго-восточный

ГИБДД контролирует скоростной режим с помощью беспилотников

Общество, 17:41 30 января 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

С помощью приборов фиксации скорости "Бинар" контролируют скоростной режим на федеральных дорогах инспекторы ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Кроме того, применяется патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 2019 году на дорогах Тюменской области из-за несоответствия скорости условиям движения произошло 760 дорожно-транспортных происшествий. Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни из-за превышения водителями скоростного режима, напомнили в ГИБДД региона.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 30.01.2020Жителям частных домов Тюмени напомнили о противопожарной безопасности
19:09 30.01.2020Цикл концертов классической музыки пройдет в музее Словцова 31 января
18:58 30.01.2020В Тюмени заработала сеть благотворительных боксов
18:47 30.01.2020Доцент ТюмГУ стала координатором экспертов Тотального диктанта 