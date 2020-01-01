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Ученики тюменского центра робототехники отличились на чемпионате "ЮниорПрофи"

Общество, 17:27 31 января 2020

региональный информационно-образовательный центр | Фото: региональный информационно-образовательный центр

Около 120 человек приняли участие в чемпионате "ЮниорПрофи" в Тюмени, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Центр робототехники и АСУ представляли ребята в четырех компетенциях и в трех из них заняли призовые места. В компетенции "Инженерный дизайн CAD 14+" Данил Коломыцев и Денис Шатин заняли третье место. Задача ребят была разработать модель двигателя внутреннего сгорания.

В направлении "Интернет вещей 10+" сразу несколько команд-победителей: Лев Кошелев и Егор Абрамов заняли второе место, а золото завоевали Данил Ахмадиев и Матвей Велижанин. В этой же компетенции в категории 14+ Кирилл Крысанов и Александр Ростовский заняли третье место. Ребята трудились над созданием метеостанции с возможностью вывода данных на сервер и над компьютерной программой с функцией распознавания лиц и слежения. В направлении "Прототипирование 10+" Артем Андронов и Владимир Мартьянов заняли второе место. Ребята создавали прототип катапульты.

В Тюменской области формирование и развитие потенциала школьников в сфере цифровых компетенций и актуальных инженерных направлений ведется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".

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# робототехника , чемпионат

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